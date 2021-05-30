إيناس عز الدين تدعو لنجلها بعد إجرائه جراحة في المخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة إيناس عز الدين لنجلها محمد بعد إجراءه عملية جراحية في المخ.

ونشرت "إيناس" صورة نجلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وانت خير الحافظين".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين قد كشفت عن إجراء عملية جراحية لنجلها محمد في المخ، وذلك في 27 مارس الماضي.

ونشرت "إيناس" صورة برفقة نجلها عبر حسابها على إنستجرام ، وكتبت: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي.. افرحني بشفائه يا الله ولا تحزن قلبي، أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".