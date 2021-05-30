وفاة ابنته بالسرطان وشائعة أزعجته.. حكايات حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في 30 مايو 2020.

وفي هذا التقرير نعرض لكم حكايات عن الراحل حسن حسني:

نشأته

ولد في 19 يونيو عام 1936، بحي القلعة لأب مقاول مباني، وتوفيت والدته وهو في السادسة من العمر، وتلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959.

بدايته الفنية

قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم للمسرح القومي.

مسرحياته

شارك الراحل حسن حسني في عدة مسرحيات منها :"مين فينا الغبي، لعب الحب، ثلاث عقلاء ولكن، المرجيحة، سندريلا والمداح، بيت المرحوم، صبح صبح، عاشقة الجن".

أفلام

من أشهر أفلام حسن حسني: هالو كايرو، سمير وشهير وبهير، الديكتاتور، الفرح، دبور، بوبوس، غبي منه فيه، الناظر، حبيبي نائمًا، أيظن، حاحا وتفاحة، كركر، وخيال مآتة، غيرها .

مسلسلات

قدم الراحل حسن حسني عدة مسلسلات أبرزها "رأفت الهجان، سلطانة المعز، أبو جبل، رحيم، الأب الروحي، الصعلوك، مريم، مزاج الخير، ابن النظام، العار، اللص والكتاب، غيرها من الأعمال.

شائعة

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جمال عنايت، والإعلامية نانسي مجدي، في برنامج "القاهرة اليوم"، على شاشة اليوم، قال هشام نجل النجم الراحل هشام حسني إن والده كان يراهن على حب الناس.

وتابع: "والدي كان رجل بيتوتي، من قلب مصر، صاحب صاحبه وكان ابن بلد بمعنى الكلمة ويحب أن ينجح الممثل الذي يقف أمامه".

وأوضح أن والده كان يعتبر حب الناس "رصيده"، حتى أننا حينما دخلنا المستشفى وفي اليوم الأخير له ظل يضحك مع جميع العاملين وكانت "روحه حلوة".

وأكد أن هناك عدد من الشائعات انتشرت حول وفاته، وكان يقابلها بضحك وخفة ظل، وأطلق أحدهم نفس الشائعة مرة أخرى لكن هذه المرة حزن كثيرا، وقال: "لتكون الناس زهقت مني".

وفاة ابنته

توفيت رشا حسن حسني في 21 مارس عام 2013 بعد صراع مع مرض سرطان الغدد، وقبل وفاتها كان والدها الفنان الراحل حسن حسني قد أرسل التقارير الطبية الخاصة بها إلى أحد المستشفيات الكبيرة بألمانيا، وكان الرد آنذاك أن الحالة حرجة ومتأخرة ولا جدوى من العلاج، ومثلت وفاة رشا صدمة كبيرة لحسن حسني حيث ظل منذ وفاتها محتفظاً بصورته معها كخلفية لهاتفه.

وبعد مرور وقت قليل على وفاة ابنته كان يؤدى دوره في مسلسل "مزاج الخير"، وتحامل على نفسه رغم انهياره وحالته النفسية الصعبة، حتى استكمل دوره

آخر ظهور

نشر الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الكبير محمود ياسين، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عبر حسابه على "إنستجرام"، ويعد هذا هو آخر ظهور للفنان الكبير حسن حسني قبل رحيله المفاجئ، إثر أزمة قلبية.

الوفاة

توفي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا، بسبب أزمة قلبية، ودُفن في صباح اليوم نفسه، وأقيمت صلاة الجنازة على المقابر.

سعد الصغير

وجه الفنان سعد الصغير اللوم للفنانين الذين تغيبوا عن حضور جنازة الفنان الراحل حسن حسني.

وقال الصغير، خلال لقاء في برنامج "et بالعربي" إن "عم حسن" كان طيبا، ووقف بجواره في أول مرة له أمام الكاميرا.

وأضاف: "كنت متوقع الفنانين كلهم ييجوا، وعشان كورونا اعمل كل احتياطاتك، لكن اللي مكتوبله حاجة هيشوفها، إنت جاي هنا عشان تتعظ، خايف من إيه؟ هتبقى مين؟ كله هيموت في الآخر".