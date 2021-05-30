في ذكرى رحيله.. كيف ساهم حسن حسني في حل أزمات مسلسل "وجه القمر" لفاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شارك الفنان حسن حسني، في 3 أعمال فنية فقط أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، ورغم قلة الأعمال التي جمعتهما، إلا ان كل منهما لعب دورا مؤثرا في مشوار الآخر

ومع احتفالنا اليوم بالذكرى الأولى لرحيل الفنان حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا في 30 مايو العام الماضي، نكشف ما قاله عن علاقته بالفنانة فاتن حمامة.

الفنان حسني حسني في حوار أجراه مع الناقد الفني طارق الشناوي، ونشر في كتاب بعنوان "المشخصاتي" بمناسبة حصوله على الجائزة التقديرية التي تحمل اسم الراحلة فاتن حمامة، والتي يقدمها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قال: "أول مرة رأيتها رحمة الله عليها كان في مسلسل (وجه القمر)، وبعدها أصبحنا أصدقاء جدا، وأتذكر أنها اتصلت بي على التليفون، بعد مسلسل (أم كلثوم) وكانت أول مرة تكلمني، كنت لا أعرفها وقتها، هنأتني على الدور، وقالت لي قسما بالله أنا حسيت إن مصر كانت تمثل معك عندما علمت أن ابنتك "أم كلثوم" متهمة بأنها تسلك طريق الخطيئة، كانت فنانة عظيمة وجميلة، وتعشق الفن من أعماقها، وتشجع العمل الجيد، هذه هي فاتن حمامة" .

وعن الدور الذي ساهم به عام 2000 في حل الأزمات التي كانت تواجه مسلسل "وجه القمر"، الذي لعبت بطولته الفنانة فاتن حمامة، تحدث الفنان حسن حسني، وقال: "خلال التصوير في الكواليس، أحمد رمزي رحمة الله عليه كان عصبيا جدا، عندما كان يحدث أي شيء، يتعصب وياخد عربيته ويمشي، فكانت مدام فاتن تقول: حسن حسني فين؟، لأنها كانت تثق أنني سأقنعه بالعودة للتصوير، فيقولون لها: حسن حسني في غرفته نائم، فتقول صحوه بسرعة، وتطلب مني أن أذهب إليه، وفعلا أروح، كنت أذهب إليه فيحتضنني، وأتحدث معه، حتى يهدأ ونعود معا للتصوير".

حسن حسني كشف في الحوار، عن مشاركته بدور صغير عام 1963، في فيلم "الباب المفتوح"، من بطولة الفنانة فاتن حمامة.

ورحل الفنان الكبير حسن حسني عن عالمنا فجر السبت 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 89 عام، إثر إصابته بأزمة قلبية.