منة عرفة تنشر صورة بالغردقة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة منة عرفة صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "منة" في الصورة بجانب "جاكوزي" بأحد فنادق مدينة الغردقة، وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت على النحو التالي:"تتخطبي تتجوزي الكراش بتاعتي"، و"منة الجميلة"، وغيرها من التعليقات.

وكانت "منة" قد كشفت عن خطبتها منذ أيام، ونشرت "منة" صورة كرتونية وعلقت عليها: "تمت خطبتي"، ولم تكشف أي تفاصيل أخرى.

وأغلقت منة خاصية التعليقات على منشور خطبتها، ولم تكشف عن هوية خطيبها.

من ناحية أخرى شاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني