ياسر سامي يكشف تفاصيل الجزء الثالث من "المنصة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أكد المخرج ياسر سامي أن أحداث الجزء الثالث من مسلسل (المنصة) الذي يعرض خلال أيام على منصة نتفليكس، يأتي استمرارا للجزئين الأول والثاني، وسوف يتم الكشف من خلاله عن المصالح الخاصة للتكفيريين من خلال أحداث كتبها المؤلف هوزان عكو.

وتابع في بيان صحفي "بدأت العمل في المسلسل كمخرج من الجزء الثاني واستمر في الجزء الثالث، وشرفت بالعمل مع النجوم الكبار سلوم حداد الذي اعتبره قامة فنية كبيرة وعبقري تمثيل وغضبت لما قيل عنه لأنه من أكثر الفنانين التزاما وحرفية، وايضا مكسيم خليل وباسم ياخور وسيد رجب وباقي فريق العمل كلهم متميزين في الأداء وخلف الكاميرا".

وأضاف "الكواليس كانت مبهجة خاصة أنني صورت العمل بالكامل في إمارة أبو ظبي وانجزنا العمل رغم إجراءات كورونا الشديدة".