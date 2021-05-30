إيمي سمير غانم تطلب الدعاء لوالدتها والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة إيمي سمير غانم الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، التي تمر بأزمة صحية حاليا.

وكتبت إيمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "دلال عبد العزيز، اللهم أشفي دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها، اللهم رد عافيتها وخفف عنها وأرحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي أشفها شفاء لا يغادر سقما، يا من تعيد للمريض صحته، ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل".

وانهالت التعليقات من النجوم، كتبت أسما شريف منير: "آمين يارب العالمين".

كما علقت عائشة بن أحمد: "يارب"، وكتبت إيمان العاصي: "الله يشفيها يارب"، وعبير صبري : "أمين يارب يشفيها ويديها العافية والصحة وتقوم بالسلامة يارب".

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.