"المتحدة" تعلن توقيع مذكرات تفاهم مع الشركة العربية ومجموعة قنوات mbc

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المهندس حسام صالح، المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن توقيع مذكرات تفاهم، مع الشركة العربية ومجموعة قنوات إم بي سي mbc.

وقال في مؤتمر صحفي، أقيم ظهر اليوم الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة "هناك اتفاقات أخرى قادمة في الطريق لفتح أبواب لتعاون اوسع".

وأوضح "المذكرة الأولى التي سنوقعها اليوم ستكون مع الشركة العربية، وتعمل على تطوير إعلانات الاوت دور. الصناعة كبيرة وتحتاج تحديث في البنية التحتية".

وتابع "المذكرة الثانية مع ام بي سي، وتم ٣ محاور، سنعمل سويا لمحاربة القرصنة، فالأعمال التي تنتج في الجانبين تتعرض للقرصنة، مؤخرا فيه جهود للحماية من القرصنة، خاصة مع وجود منصات للجانبين والمحتوى يحتاج للحماية، ومحاربة القرصنة تحتاج موارد فنية كثيرة".

أما البند الثاني في الشراكة يتعلق بإنتاج الأعمال الكبيرة: "هناك أعمال تحتاج لانتاج ضخم، ومذكرة التفاهم تنص على تقديم انتاج مشترك من الاعمال الضخمة".

وأضاف "البند الثالث شراء حقوق توزيع الانتاج الخاص بالمحتوى الخاص بالشركة المتحدة لعرضه خارج مصر".

جدير بالذكر أن الشركة المتحدة أقامت أمس مؤتمرا صحفيا تحدثت خلاله عن انجازاتها في السنوات الخمس الأخيرة وخططتها المستقبلية.