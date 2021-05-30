ذكرى رحيلها.. مديحة يسري تكشف أحب أزواجها لقلبها في حوار قديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قبل 3 أعوام، وفي مثل هذا اليوم 30 مايو، غابت عن عالمنا سمراء النيل، الفنانة الكبيرة مديحة يسري، بعد صراع دام سنوات مع المرض، تاركة تاريخ مشرف من الأعمال الفنية، وبصمات تخلد ذكراها.

وفي ذكراها، نستعرض إجابتها عن سؤال مَن مِن بين أزواجها أحبته أكثر، وجاءت إجابتها في حوار قديم أجرته مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "بوضوح" وقالت فيه "أكتر حد حبتيه في حياتي أحمد سالم، لأنه الوحيد الذي لم يخنّي، كل طلاقاتي عن خيانة زوجية ودي الحاجة الوحيدة اللي مقبلهاش".

وتابعت "أحمد سالم لم يخنّي ولا برمش عينه، قبلي كان بيحب أسمهان وتزوجها، لكن لآخر دقيقة قبل الوفاة في المستشفى مكنش بينده لبنته ولا أي حد من إخواته، بس ينده عليا مديحة أدخله الأوضة، وأقعد على حرف السرير".

وأضافت: "كان هناك موقف يتكرر خلال فترة زواجهما، عندما يخرجان معًا، ويقود سيارته، فإذا لم تضع يدها على ركبته يتوقف بعصبية، ويسألها هل هي غاضبة منه في شيء، فتنفي، فيرد: "إيديك مش على ركبتي ليه؟"، مُعلقة في الحوار القديم "كان رجلًا تعلم في إنجلترا كامبريدج وأول طيار جاء من لندن إلى هنا سايق طيارته، التربية بتفرق أوي".

مديحة وسالم قدما معًا أفلام "دموع الفرح"، "المستقبل المجهول"، "رجل المستقبل"، "ابن عنتر".

مديحة يسري تزوجت ٣ مرات من داخل الوسط الفني، وهم: محمد أمين، أحمد سالم ومحمد فوزي.