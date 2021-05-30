اختتام فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الكويت للسينما الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 04:34 مساءً - اختتم مهرجان الكويت للسينما الجديدة الذي تنظمه نقابة الفنانيين والإعلاميين في الكويت مساء أمس الخميس فعاليات نسخته الأولى التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة خليجية وعربية واسعة.



وحصل فيلم "القصة باختصار" للمخرج عبدالعزيز البلام بجائزة أفضل روائي كويتي قصير، وفاز فيلم "سلطانة" للمخرج العماني خالد الزدجالي بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، فيما نال فيلم "الرسالة الأخيرة" للمخرج العراقي ملاك عبد علي جائزة أفضل فيلم روائي عربي قصير.

بوستر الفيلم العراقي «الرسالة الأخيرة»



وشارك في المهرجان 50 فيلماً كويتياً وعربياً، من السعودية وعمان والجزائر والمغرب وتونس ومصر والسودان وفلسطين والعراق، بالإضافة إلى عدد من المخرجين العرب المقيمين بالخارج، حيث تم نقل وقائع حفل الافتتاح والختام وإعلان النتائج عبر برنامج "زووم" أونلاين، إلى جانب نقل كافة العروض والأنشطة والفعاليات.





بوستر الفيلم الكويتي «القصة باختصار»



وتنافس السينمائيون الشباب العرب على جوائز المهرجان في المسابقات الثلاثة؛ مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة وهما مخصصتان للسينمائيين الكويتيين، والمسابقة الثالثة مخصصة للأفلام العربية الروائية القصيرة.