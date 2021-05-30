الملكة "ماكسيما" تقوم بزيارة عمل إلى مدرسة روتردام للأعمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 04:34 مساءً - قامت الملكة ماكسيما بزيارة عمل إلى مدرسة هوجسكول روتردام للأعمال كعضو في لجنة ريادة الأعمال الهولندية.

الملكة ماكسيما خلال الإجتماع- الصورة من موقع New my royals



الملكة تناقش تطوير التعليم

وبحسب موقع " netherlandsnewslive" ركزت الزيارة على تأثير جائحة كورونا على التعليم العالي وتطوير تعليم ريادة الأعمال وربط الطلاب بسوق العمل، وخلال الزيارة تحدثت الملكة "ماكسيما" إلى الطلاب والموظفين حول تجاربهم خلال جائحة كورونا والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

الملكة ماكسيما- الصورة من موقع New my royals-.jpg



تحديات تعليم ريادة الأعمال وربط التعليم العالي بسوق العمل

شاركت الملكة ماكسيما بعد ذلك في نقاشي مائدة مستديرة مع "ديدريك لامان تريب" عضو اللجنة. كان الأول حول فرص وتحديات تعليم ريادة الأعمال وذلك لتعزيز مهارات تنظيم المشاريع لطلاب روتردام على جميع المستويات والتخصصات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون داخل وبين المؤسسات التعليمية في روتردام والشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

الملكة ماكسيما خلال الإجتماع- الصورة من موقع New my royals-



أما الثاني، فكان التركيز على نقاط الاهتمام والتحديات لربط التعليم العالي بسوق العمل. تحدث ممثلو اتحاد جامعات العلوم التطبيقية ومركز أبحاث التعليم وسوق العمل بجامعة ماستريخت والشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال مع الملكة "ماكسيما" حول التعاون المتبادل والحلول لزيادة تحسين اتصال الطلاب بالعمل.