الملكة ليتيزيا تحضر اجتماع FEDEPE لرائدات الأعمال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 04:34 مساءً - حضرت الملكة ليتيزيا زوجة ملك إسبانيا الملك "فيليب" إجتماع عمل الاتحاد الإسباني للمديرات، المديرات التنفيذيات، المهنيات ورائدات الأعمال (FEDEPE) في قاعة Esade Madrid Auditorium.

الملكة ليتيزيا في الإجتماع- الصورة من موقع New my royals



وبحسب موقع "New my royals" تحتفل المنظمة هذا العام بالذكرى الثلاثين لجوائز FEDEPE ، وهي معيار للقيادة النسائية في البلاد.

الملكة ليتيزيا- الصورة من موقع New my royals



أهداف المنظمة

وتُعد منظمة FEDEPE هي اتحاد إسباني طويل الأمد يهدف إلى تعزيز القيادة النسائية في البلاد من خلال جمع النساء معًا من أجل خلق تكافؤ أفضل في الفرص في إدارة الأعمال العليا.

الملكة ليتيزيا في الإجتماع- الصورة من موقع New my royals



ويقوم الاتحاد بذلك من خلال إنشاء شبكات تعاون للنساء ، تعزيز التعلم مدى الحياة ، تمكين المرأة والنضال من أجل المزيد من النساء في أدوار القيادة وصنع القرار.