الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما يقومان بزيارة إقليمية إلى نورد ليمبورغ

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 30 مايو 2021 04:34 مساءً - قام الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما بزيارة إقليمية إلى شمال ليمبورغ لبلديات فينلو وتيجلين وبيرغن وفينراي.

الشباب في اللعبة التجريبية TABOEFRIEND- الصورة من حساب البيت الملكة الهولندي على فيسبوك



الهدف من الزيارة

وبحسب موقع "ufo no more" تدور الزيارة المحلية حول الصحة الإيجابية لتكون منطقة شمال ليمبورغ أكثر المناطق صحة في هولندا، كما تم مناقشة تأثير الكورونا على المنطقة خلال العام الماضي.

- زيارة الملك والملكة Brightlands Campus Greenport Venlo- الصورة من حساب البيت الملكي الهولندي على فيسبوك



زيارة الملك والملكة

في فينلو، زار الزوجان مؤسسة Brightlands Campus Greenport Venlo حيث يعمل رواد الأعمال والعلماء والطلاب معًا للبحث عن طعام صحي وآمن، الزراعة المستقبلية، الاقتصاد الدائري الحيوي (نظام اقتصادي يهدف إلى القضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد) والخدمات اللوجستية. الهدف هو أن تصبح شمال ليمبورغ أكثر المناطق صحة في هولندا وأن يتمتع المجتمع بصحة جيدة جسديًا وعقليًا.

الملك والملكة على ضفاف نهر ماس- الصورة من حساب البيت الملكي الهولندي على فيسبوك



في تيجلين، قام الملك "ويليام ألكساندر" والملكة "ماكسيما" بزيارة بروفة مسرحية Passiespelen (هي مسرحية ثقافية ودينية واسعة النطاق تُعرض في مسرح مكشوف). وتحدث كل من الملك والملكة مع عدد قليل من الممثلين والموظفين. ويتم تنظيم Passiespelen كل خمس سنوات من قبل فريق فني وأكثر من 400 متطوع محلي.

الملك والملكة خلال زيارتهما في فينراي- الصورة من حساب البيت الملكي الهولندي على فيسبوك



في بيرغن، سار الزوجان الملكيان عبر غابة De Hamert الملكية ، وهي جزء من حديقة De Maasduinen الوطنية ، حيث تعرفا على المزيد عن عمل الموظفين، كما حصل الزوجان على شرح حول تطور المنطقة فى أويجين وانسوم. ثم تنتهي المسيرة على ضفاف نهر ماس.

الملك ويليام ألكسندر والملكة ماكسيما- الصورة من موقع New my royals



ختام الزيارة

اختتم الملك "ويليام ألكسندر" والملكة "ماكسيما" زيارتهما في فينراي حيث حضرا مناقشة مع محترفين في مؤسسة دارف حول المحظورات المحيطة بالصحة العقلية وكيف يدعم المتخصصون الشباب في معالجتها حيث يعاني الكثير من الشباب من مشاكل نفسية أو قلق أو اكتئاب.

الملك والملكة غابة De Hamert الملكية- الصورة من حساب البيت الملكي الهولندي على فيسبوك



وفي خلال اللقاء شارك الشباب في اللعبة التجريبية TABOEFRIEND، والتي تعلموا من خلالها كسر المحظورات المتعلقة بالصحة العقلية.

زيارة الملك والملكة Brightlands Campus Greenport Venlo- الصورة من حساب البيت الملكي الهولندي على فيسبوك



بعد ذلك، يخبر الملك والملكة الشباب عن كيفية تعلّمهم جعل مشاكلهم العقلية قابلة للتفاوض وكيف يساهم ذلك في صحتهم الإيجابية.

زيارة الملك والملكة Brightlands Campus Greenport Venlo

