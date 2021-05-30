شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج أحمد الجابري عن قرارات "المتحدة": السوق اتظبط ودلوقتى هنكمل المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج أحمد الجابرى، إن قرارات الشركة المتحدة الأخيرة تفتح مجالاً للمنافسة فى صالح الإنتاج الدرامى المصرى، مؤكدًا أن شركة "سينرجى" قدمت أعمالاً مهمة فى السنوات الأخيرة.

وأضاف الجابرى فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه لأول مرة منذ سنوات يجتمع عددًا من النجوم الكبار فى عمل درامى واحد ، وفى موسم واحد لتعود مصر قاطرة الدراما فى الوطن العربى كما كانت، مشددًا: "السوق اتظبط، ودلوقتى هنكمل المسيرة".

وأكد الجابرى أن الشركة المتحدة خلال السنوات الأخيرة قدمت أعمالاً تليق باسم مصر، ولا تخدش حياء الأسرة المصرية وهو الهدف الذى دائما أبحث عنه من خلال الأعمال التى تقوم شركتى على إنتاجها، قائلاً: "أنا كشركة أحاول أن اختار الموضوع بتاعى "نظيفا" يليق بالدراما المصرية.

وعن مشروعاته المقبلة كشف أنه يستعد لعرض مسلسل بعنوان "حلم" للمخرج حسنى صالح بالتعاون مع سينرجي.