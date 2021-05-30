شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يحتفل بعيد ميلاد ابنته مليكة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان على ربيع بعيد ميلاد ابنته مليكة في حفل عائلى وسط الأقارب والأصدقاء، ونشر عدة صور برفقتها على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلاً: عيد ميلاد سعيد مليكة.. أحسن أب ده ولا إيه .



على ربيه ومليكة



على ربيع وابنته



على ربيع وبنته مليكة



على ربيه وابنته مليكة



على ربيه ومليكة بنته

وقال الفنان على ربيع، خلال استضافته مؤخرا مع الاعلامى عمرو الليثى في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة، أنه وهب حياته للفن ولا يفكر فى الزواج، كما أنه لا يفكر فى عمل دراما بعيدة عن الكوميديا؛ لأن الجمهور متعشم فيه أن يقدم شيئا كوميديا، وعن أصعب مشهد قدمه فى مسلسل أحسن أب قال: كان مشهد اعترافى أننى لست والد الطفل مدثر هو الأصعب، وعن جديده قال: أستعد لفيلم كوميدى رعب خلال الفترة القادمة.

مسلسل "أحسن أب" تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى وإخراج معتز التونى، وتدور أحداثه فى 15 حلقة، وبطولة كل من: على ربيع، وأحمد فتحى، وهاجر أحمد، وجيهان خليل، ومراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعي، ويعرض في 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل "أحسن أب" حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان (أحسن أب)، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.