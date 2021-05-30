شكرا لقرائتكم خبر عن الغزل فى زمن السوشيال ميديا.. منة عرفة وخطيبها رسائل حب غريبة كل يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود المهدى، خطيب الفنانة الشابة منة عرفة، على توجيه رسالة غريبة لها عبر حسابه على إنستجرام يوميًا، حيث كتب في البداية قائلاً: "ربنا يجمع هدومى وهدومك في غساله واحدة"، لترد عليه منة قائلة: "أمين يارب"، ودخل الجميع يتساءلون هل ذلك غزل في زمن السوشيال ميديا، ومن أين يأتى بذلك الكلام.

ولم يكتفِ بذلك فقط، حيث كتب لها مرة أخرى "انتي ترند حيات"، لترد عليه قائلة: "وأنت هديتي من ربنا بجد"، وفى يوم آخر كتب لها حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة وأكيد أكيد من روحي طبعا" لترد عليه منة قائلة: "هو ايه الموضوع ده بتجيب الكلام ده منين".



منة عرفة و خطيبها محمود



منة عرفة و خطيبها



منة و خطيبها

وأعلنت منة منذ 10 أيام خطبتها، بشكل مفاجئ ونشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام بمناسبة الخطوبة، واكتفت بكتابة: "اتخطبت"، كما أغلقت منة عرفة التعليقات على بوست الخطوية .

آخرأعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس"، للنجم محمد أنور، التى تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.