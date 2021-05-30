شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للنجم صلاح السعدنى مع نجله أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد السعدنى، متابعيه عبر حسابه على فيس بوك، بصورة نادرة لوالده النجم صلاح السعدنى وهو يحمله في طفولته، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها، متمنين دوام الصحة و العافية لوالده.



أحمد السعدنى

وتوجه النجم أحمد السعدني بطلب ورجاء لنقابة الصحفيين بتكليف صحفي ومصور واحد لتغطية جنازة أو عزاء أي نجم مشهور بسبب الفوضي التي تحدث خلال تغطية مثل هذه الأحداث الإنسانية بالدرجة الأولى، وذلك بعد جنازة النجم الراحل سمير غانم.

من ناحية أخري كان أحمد السعدني علق على صورته مع طليقته الراحلة، التى نشرها عبر حسابه على إنستجرام، بكلمات مؤثرة، حيث قال: "سأحبك كل يوم كفريضة.. عشق لا يقبل التأجيل"، وقد أثارت الصورة وتعليق أحمد السعدنى تعاطف متابعيه، فانهالت الكثير من التعليقات لتدعو لطليقته الراحلة بالرحمة، متمنين له قوة الصبر والتحمل على فراقها، وأن يجمع الله بينهما فى الجنة.

وسابقا، كشف السعدنى عبر رسالة طويلة سرد فيها تفاصيل قصته مع والدة نجليه، بدءا من تعارفه عليها يوم 9 سبتمبر عام 2003، عندما التقى بها صدفة وهى تسير فى الشارع أمام معهد السينما حيث كانت تدرس هناك، وهو يدرس بجانبها بمعهد الفنون المسرحية، كما أعلن السعدنى عن حزنه الشديد، لاستسلامه للظروف التى أبعدتهما وجعلتهما لا يعيشان سويا عبر سنوات طويلة.