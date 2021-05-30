شكرا لقرائتكم خبر عن من بن افليك لـ مارك انتونى.. جينيفر لوبيز تواصل الظهور مع أزواجها السابقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثلة والمغنية جينيفر لوبيز تستمتع بوقتها حالياً أكثر من أي وقت مضى بعد انفصالها عن اليكس رودريجيز، حيث بدأت في الظهور مع أزواجها السابقين واحداً تلو الآخر، فبعدما استمتعت بعطلتها مع بن افليك، وأكدت تقارير على عودتهما سوياً لعلاقتهما السابقة، كشف موقع الديلى ميل عن ظهورها مع زوجها السابق مارك انتوني.

وأضاف التقرير أن لوبيز استمتعت بوقتها بعد عودتها من ميامى في لوس انجلوس، وذلك أثناء تناول الغداء بصحبة مارك انتوني، حيث أوضح تقرير الديلى ميل أن الثنائى يظلا صديقين إلى الآن، وبالتالي ليس غريباً أن يظهرا سوياً، ولا يتعدي الأمر مجرد الصداقة بينهما.



جينيفر لوبيز ومارك انتوني

وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ظهرت بإحدى الصالات الرياضية مؤخراً برفقة النجم العالمي وحبيبها بن أفليك في ميامي حسب ما ذكرته صحيفة the sun ، قبل أيام، وذلك حسب التقرير الذى أوضح أن بن أفليك تبادل القبلات خلال التمارين مع جينيفر لوبيز وبعد التمرين ذهبا للاستمتاع بعطلة رومانسية في قصر لوبيز أمام الشاطئ في ميامي.

مارك انتوني وجينيفر لوبيز

وظهرت لوبيز وقتها في الصور بملابس رياضية جذابة وأنيقة فارتدت بنطلون بنفسجي مع بلوزة بيضاء، وعلى جانب آخر التقط موقع entertainmenttonight صور لـ بن أفليك فى نفس اليوم وهو يخرج من الصالة الرياضية ويرتدى بيده "حظاظة" كانت قدمتها لوبيز له عندما كان حبيبان.

جدير بالذكر أن جينيفر لوبيز سبق وظهرت أيضاً فى صور جديدة مع حبيبها السابق بن أفليك، خلال قضاء عطلتهما في ميامي، مما يؤكد عودتهما لبعض مرة أخرى منذ انفصالهما رسميا عام 2004، وذلك بعد انفصال لوبيز عن صديقها أليكس رودريجز، أبريل الماضى.