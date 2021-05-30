شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري لوالدتها بعيد ميلادها: كل عام وانتي قمري وشمسي وبوصلتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة التونسية هند صبري على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك"، وفور نشر الصورة نالت الكثير من رسائل التهاني والمعايدات من متابعيها وجمهورها، ومنهم المخرج رامي إمام حيث كتب لها: "عيد ميلاد سعيد للأم الجميلة"، فيما قال أحد متابعيها: "حبيبتي الله يحفظها لكم و يديمها بحب وعافية وسعادة.. العمر كله يارب".



هند صبري

وتواصل النجمة هند صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، والذى يرصد شخصية علا والتغييرات الإجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة، ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى هذه المنصات العالمية والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.