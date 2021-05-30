شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 6 سنوات ..عبد المجيد عبد الله يطرح البومه الجديد فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب السعودى عبد المجيد عبد الله، لاصدار أحد البوماته الغنائية في موسم عيد الأضحى المقبل، بعد غياب طويل دام 6 سنوات عن عدم اصدار البومات والاكتفاء بطرح أغانى منفردة أو فيديو كليب.

يذكر أن آخر أعمال عبد الله أغنية "حلاك"، التي طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من ألحان سايد، كلمات: خالد البذال، وتوزيع سيروس، وقد حققت مشاهدات كبيرة والتي تجاوزت الـ 7 ملايين من المشاهدات.

وفى سياق آخر طرح عبد المجيد عبد الله أغنيته الجديدة "ما كان هذا حب" على يوتيوب والقنوات الفضائية العربية، وهى كلمات تركى، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشريطى، ويقول مطلع الأغنية: أجل ماكان هـذا حب.. أجـل كله تـهـيـالى..أجـل كل الحقيقه كذب قصّه عشتها لحالي".

وطرح عبد المجيد عبد الله أحدث كليباته الغنائية "معك معك"، ويتعاون فيها عبد المجيد مع الشاعر فهد مساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطى، ومكس وماستر جاسم محمد، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وكان عبد المجيد عبد الله قد طرح فى عيد الفطر الماضى أغنية "عادت عليكم"، وهى من كلمات فهد المساعد، وألحان مبهم، وتوزيع عصام الشرايطي، وإيقاعات إبراهيم حسن علي حساب الشخصي يوتيوب.