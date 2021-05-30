فيديو.. هالة صدقي تداعب "غراب": أجبلك شاي بلبن خفيف على معدتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي :

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لها بصحبة "غراب".

وظهر "الغراب" في الفيديو وهو يتجول داخل شرفة غرفتها المطلة على البحر، لتداعبه قائلة: "أجبلك شاي بلبن خفيف على معدتك بدل المقليات هتبقى تقيلة على معدتك وإنت سنكوح كده".

فيما علقت هالة على الفيديو قائلة: "يومياتي مع غراب البين، يعني إيه البين".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هالة صدقي مسلسل "ليه لأ" وهو من بطولة أمينة خليل، محسن محيي الدين، شيرين رضا، هاني عادل، عمر الشناوي، محمد الشرنوبي، عمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.