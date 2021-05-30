"كل عام وأنتِ قمري".. هند صبري تحتفل بعيد ميلاد والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة التونسية هند صبري، بعيد ميلاد والدتها، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "أمي، كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي، الله لا يحرمنا منك ومن عطائك وحبك، عيد ميلاد سعيد أمي".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصورة، أبرزهم المخرج رامي إمام، عائشة بن أحمد، فاطمة الناصر، سوسن بدر.

وشاركت الفنانة هند صبري في دراما رمضان المنصرم بمسلسل "هجمة مرتدة"، وهو من بطولة أحمد عز، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، ندا موسى، نضال الشافعي، محمود البزاوي، ومن إخراج أحمد علاء الديب.