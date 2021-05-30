خاص| مع اقتراب موعده الجديد.. هل انتهت أزمة حفل "هولوجرام" عبدالحليم حافظ؟‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل هولوجرام الفنان عبدالحليم حافظ، عن استعدادها إقامته يومي 17 و18 يونيو، على مسرح مول العرب، ويأتي الإعلان بعد شهرين من إعلان جمعية المؤلفين والملحنين ومحمد شبانة، نجل شقيق عبدالحليم حافظ، عن اعتراضهم على إقامة الحفل عند الإعلان عن تقديمه في قصر البارون يوم 2 أبريل الماضي، ومن هنا كان السؤال هل انتهى النزاع؟

الخبير القانوني حسام لطفي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "الجمعية بصفتها صاحبة الحق في الأداء العلني والطبع، بحكم انتماء مؤلفين وملحنين أغاني العندليب لها، ومحمد شبانة، نجل شقيق حليم، مازال موقفهم الرافض للحفل كما هو، ونعد حاليا لإرسال إنذار قضائي إلى الشركة المنظمة بعد تجاهل الحصول على الترخيص، وذلك تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة الجنائية والتعويضات المادية".

وأضاف: "الجمعية تملك وحدها حق الأداء العلني، والطبع الميكانيكي، إذ قام مؤلفي وملحني أغاني عبدالحليم حافظ، بالتنازل لها عن تلك الحقوق في حياتهم، عند الحصول على عضويتها، وبالتالي لا يحق او يجوز لغيرها التصريح بإعادة استغلالها، وتقديمها في الحفل يعد مخالفة قانونية".

وأعلنت الشركة المنظمة عن إقامة معرض مقتنيات العندليب في ردهة مسرح مول العرب، بالتزامن مع الحفلات المقامة يومي 17 و18 يونيو، والذي يظهر به الفنان عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، وقسمت التذاكر التي طرحت للحجز إليكترونيا، إلى 4 فئات، وهي 650، و950، و1550، و2250 جنيه مصري.