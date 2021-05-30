17 و18 يونيو.. حفل عبدالحليم حافظ بتقنية الهولوجرام في "مول العرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشدو العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من خلال تقنية الهولوجرام على مسرح مول العرب، والذي تم إعداده خصيصاً لاستقبال هذا الحفل، وذلك يومي 17 و18 يونيو المُقبل، ويأتي هذا الحفل بعد حفل "العندليب" باستخدام تقنية الهولوجرام، بدار الأوبرا في دبي.

الحفل نتاج التعاون بين شركتي MBC وRMC، ويعد الحفل واحدا من سلسلة حفلات تقدم بتقنية الهولوجرام للفنان عبدالحليم في عدد من الدول العربية، حيث تم تقديم الحفل مؤخراً في دبي وسط إقبال جماهيري كبير من عشاق ومحبي الفنان عبدالحليم.

وقال أحمد عبيد رئيس الشركة المنظمة للحفل: "شرف لنا أن ننظم حفل بتقنية الهولوجرام للفنان الكبير عبدالحليم حافظ"، مشيرا إلى أن الشركة تتعهد بتقديم حفل غير مسبوق وبطريقة مبتكرة لعشاق الفنان الكبير الذي يعد أيقونة الغناء العربي علي مدار التاريخ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقاه الحفل الأخير لكوكب الشرق أم كلثوم والذي أقيم باستخدام تقنية "الهولوجرام" في قصر عابدين بالقاهرة، وغنت فيه بجانب الأوركسترا، مجموعة من أجمل أغانيها، ومن المتوقع أن يتم تنظيم حفلات مماثلة في مدن ومناطق أخرى حول العالم في الفترة القادمة.

ومن المتوقع أن يشدو العندليب، الذي تعشقه جميع الأجيال، خلال الحفل بباقة من أروع أغانيه، هذا وأكدت الشركة المنظمة على تطبيق قواعد وإجراءات الصحة والسلامة بشكل كامل، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة وصحة الحضور.