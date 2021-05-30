بالفيديو| هشام تحسين: المحتوى الفني بمصر قابل للتصدير والمنافسة تساعد على تطويره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أشاد المنتج هشام تحسين، مالك شركة ماجنم، بالقرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال تحسين في مداخلة هاتفية مع قناة الحياة "المؤتمر كان ناجح جدا فيه قرارات متميزة لصالح الفن المصري، وخرجت منه بأن الإصلاح حدث، وتم تحويل الخسائر لأرباح، وهذا كان شيء صعب، ويستحقون على تحقيقه الشكر".

وتابع "أتمنى إن يرجع يكون فيه شغل كتير ونقدر نشتغل وننافس بأعمال درامية ونشغل الناس"، مؤكدًا أن فتح السوق للمنافسة، سيساعد في تطوير المحتوى والارتقاء بما يُقدم للجمهور، مضيفا "المحتوى المصري قابل للتصدير، بيتذاع على قنوات عربية ومنصات عالمية كتيرة جدا".

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد أمس حضور مجموعة كبيرة من الفنانين وأهل الفن والإعلاميين، بينهم: أمير كرارة، خالد الصاوي، لبلبة، بيتر ميمي، جمال العدل، مدحت العدل، هاني رمزي، لميس الحديدي، عمرو الليثي.