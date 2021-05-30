الارشيف / فن ومشاهير

روبي تروج لأغنية "قلبي بلاستيك" وتكشف موعد طرحها على "يوتيوب"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة روبي، لأغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت روبي مقطع صوتي للأغنية، وعلقت: "استنوا بكرة أغنيتي الجديدة قلبي بلاستيك على قناتي على اليوتيوب".

يذكر أن روبي كانت قد طرحت أغنية "حتة تانية" منذ شهرين عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

من ناحية أخرى، تشارك روبي في فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩" للكاتب أحمد مراد، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومن إخراج مروان حامد.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا