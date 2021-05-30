روبي تروج لأغنية "قلبي بلاستيك" وتكشف موعد طرحها على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة روبي، لأغنيتها الجديدة "قلبي بلاستيك" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشرت روبي مقطع صوتي للأغنية، وعلقت: "استنوا بكرة أغنيتي الجديدة قلبي بلاستيك على قناتي على اليوتيوب".

يذكر أن روبي كانت قد طرحت أغنية "حتة تانية" منذ شهرين عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

من ناحية أخرى، تشارك روبي في فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن رواية "١٩١٩" للكاتب أحمد مراد، والعمل بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومن إخراج مروان حامد.