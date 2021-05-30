فيديو| نبيلة عبيد تستعيد ذكريات فيلم "ديك البرابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مقطع فيديو لمشهد من فيلم "ديك البرابر" يجمعها بالفنانة عزيزة راشد.

المشهد تظهر فيها "نبيلة" داخل حمام للنساء، وتسألها "عزيزة": "جابوهالك منين الولية دي"، لترد "نبيلة": "من الولايات المتحدة"، وعلقت: "رغم كل حاجة نضحك شوية، من فيلم ديك البرابر، قصة محمود أبو زيد، إخراج حسين كمال".

فيلم "ديك البرابر" عرض عام ١٩٩٢، وهو من بطولة عبدالله غيث، نبيلة عبيد، فاروق الفيشاوي، إنعام سالوسة، حسين الشربيني، عزيزة راشد، عايدة فهمي.