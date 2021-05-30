شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد والدتها بصورة طريفة: "مضحكة دائمًا.. أحبك كثيرًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة شيرين رضا، بعيد ميلاد والدتها بصورة مبهجة لها، وهي ترتدي قبعة يقف فوقها ببغاء ملون، ونشرت الصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "عيد ميلاد سعيد مامي .. مضحكة دائمًا، تجعلنا نضحك دائمًا.. أحبك كثيرًا"، كما علقت ابنتها نور عمرو دياب علي الصورة قائلة: "عيد ميلاد سعيد نونا"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها والذين أكدوا علي احتفاظها بجمالها وأنها تفوق أبنتها جمالا.



شيرين رضا

ووالدة النجمة شيرين رضا تعود لأصول صربية، وكانت أعلنت شيرين رضا في تصريحات سابقة لها أن والدها النجم الراحل "محمود رضا" تعرف على فتاة "يوغوسلافية" تُدعى "روزا"، كانت تعمل بمجال رقص الباليه وحينما جاءت إلى مصر نشأت بينهما قصة حب وتم الزواج الذي أسفر عن أبنة وحيدة وهي شيرين رضا ، مشيرة إلى إنها ورثت جمالها من والدتها والتى تعد رمزا للجمال بالنسبة لها، موضحة أنها كانت دائما ما تدعمها فى كل قرارتها وتعتبرها مثلها الأعلى.



والدة شيرين رضا



روزا والدة شيرين رضا

وكانت شيرين رضا نشرت مؤخراً صورة لوالدتها مع إبنتها "نور" بمناسبة عيد الأم، وعلقت عليها قائلة: "أمي وإبنتى .. مصدري الرئيسي للقوة والدعم والتحفيز والإلهام.. مبارك وجودك في حياتي .. عيد أم سعيد". وتفاعل الجمهور مع تلك الصورة بشكلٍ كبير ، كما نشرت صورة لوالدتها في شبابها وعلقت:"كل عام وأنتى بخير يا أمى" واعتقد البعض أنها صورة الفنانة العالمية صوفيا لورين.



شيرين رضا مع والدتها