شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال ينفى استئناف تصوير "عالم موازى" لدنيا سمير غانم ويطلب الدعاء لوالدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان والمنتج هشام جمال الأخبار التي انتشرت عن استئناف تصوير مسلسل "عالم موازي" للنجمة دنيا سمير غانم، لافتا إلى إنه لم يتم مناقشة أي شئ يخص المسلسل سواء التفكير في تقديم المسلسل في 30 حلقة بدلا من 15، أو تحديد موعد معين للعودة للتصوير.



هشام جمال

وكتب هشام جمال، تدوينه عبر خاصية ستورى على حسابه الشخصى بموقع "انستجرام"، "لم يتم مناقشة أي شيء يخص المسلسل من يوم إصابة فريق العمل بكورونا.. رجاء الدعاء بالرحمة للأستاذ سمير غانم والدعاء بالشفاء للأستاذة دلال عبد العزيز، لأنها لسة تعبانة جدا ومحتاجة دعائكم والله".

يذكر أن مسلسل "عالم موازي" كان من المقرر عرضه في رمضان 2021، لكن بعد إصابة فريق العمل بفيروس كورونا تم تأجيله، ومسلسل "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف عمرو وهبة وهشام جمال وإخراج هشام جمال، وهو إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال.

وغابت دنيا سمير غانم عن دراما رمضان الماضى، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "بدل الحدوتة 3" فى رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن وتار وشريف نجيب، وشارك فى بطولته سمير غانم، محمد سلام، عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام ماجد، بيومى فؤاد، محمد أوتاكا، أحمد رزق، محمد ثروت، دلال عبد العزيز، محمد شاهين، وآخرين، وإخراج خالد الحلفاوي، وتم تقديمه فى 3 حواديت كل حدوتة من 10 حلقات وباسم مختلف.