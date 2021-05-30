شكرا لقرائتكم خبر عن حسن حسنى أعاد مشهد 17 مرة بفيلم الناظر بسبب "أفيه" وفنان وحيد أضحكه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير حسن حسنى، اليوم الأحد الموافق 30 مايو، والذى استطاع أن يضحك الملايين طوال مشواره مع فن الكوميديا، وذلك لتفانيه وحبه في مهمته في رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين من خلال أدواره التي أداها ببراعة شديدة، كما أنه تميمة الحظ ووش السعد للكثير من نجوم الكوميديا منهم أحمد حلمى وهنيدى ومحمد سعد وغيره، وأصبحوا من أهم النجوم المصرية.



حسن حسني وعلاء ولي الدين واحمد حلمى ومحمد سعد

وكان للفنان الكبير حسن حسنى الكثير من المواقف الكوميدية والتي لا حصر لها، ولكن سنتحدث على موقف كوميدى وهو مشهد تم إعادة تصويرها لـ 17 مرة، بسبب "أفيه" أطلقه الفنان حسن حسنى وقتها فلم يستطع فريق العمل استكمال تصوير المشهد بشكل صحيح بسبب سيطرة هستيرية ضحك عليهم.

وكشف المخرج مجدى الهوارى، في إحدى المرات عن كواليس تصوير فيلم "الناظر" وفى مشهد جمع الفنان حسن حسنى والفنان علاء ولى الدين والفنان أحمد حلمى والفنان محمد سعد، والذى تم تصويره عام 200 أي منذ 21 عاما، حيث قال ان المشهد تم إعادة تصويره أكثر من 17 مرة بسبب ضحكهم لمدة نص ساعة بسبب أفيه للفنان حسن حسنى عندما قال "جرى ايه يا لمبى.. ماتلمب نفسك شوية"، وطلع منه بشكل عفوى وعلى الهوا فى التصوير، مما سيطرت عليهم هيسترية من الضحك ولم يستطيعوا التصوير إلا بعد مرور أكثر من نصف ساعة.

وفى إحدى اللقاءات التليفزيون كشف الفنان الكبير حسن حسنى، عن الممثل الذى يستطيع أن يضحكه بسهولة، قائلا: " وحيد سيف الوحيد اللى كنت أنا ضعيف قدامه حتى لما نشتغل مع بعض مسرح أو سينما مبقدرش أمسك نفسى ومكنش بيحفظ كويس أوى لكن كان فهلوى".