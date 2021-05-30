شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل حسن حسنى فى ذكرى وفاته.. وإهداؤه درع الخليج 365 "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر هذه الأيام الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن وأبو الكوميديانات الفنان الكبير حسن حسنى والذى رحل عن عالمنا فى 30 مايو العام الماضى 2021 بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة قدم خلالها مئات الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية وأخذ فيها بيد عشرات النجوم الشباب إلى طريق الشهرة والنجومية.

وتحت شعار "المبدعون لا يرحلون" اختار الخليج 365 إحياء الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن حسن حسنى بلمسة وفاء ودرع تكريم لمسيرته الفنية والإنسانية وزيارة خاصة لمنزله وحوارات حصرية مع ابنه هشام حسن حسنى وزوجته السيدة ماجدة حميدة يكشفان خلالها العديد من الجوانب والأسرار التى لا يعرفها الكثيرون عن حياة الفنان المبدع الكبير وأهم وصاياه وأصعب المواقف التى مرت عليه وتفاصيل الساعات الأخيرة فى حياته، وننشر من خلاله صور وحكايات لأول مرة من داخل منزل الفنان الراحل الكبير.

وأهدى الخليج 365 درع التكريم لأسرة الفنان الكبير حسن حسنى الذى أضحكنا فى عشرات الأعمال، وكان سندًا لكل نجوم الكوميديا الشباب فوضعهم على بداية طريق النجومية.

وكان الفنان حسن حسنى عبقرية فنية فريدة، يمكنه أداء كل الأدوار الكوميدية أو التراجيدية بنفس الاتقان والإبداع، الأب الطيب، تاجر المخدرات، القاتل والوصولى ورجل الأعمال الفاسد، والضابط والقرداتى والمعلم، القادر على إقناعك بكل شخصية يؤديها ويمكنه أن يضحكك ويبكيك بنفس القوة والإتقان.

يمكنه انتزاع النجومية فى أى دور يقوم به، وأن يلفت الانتباه ويجعل من الدور مهما صغر علامة مهمة فى العمل تستقر دائما فى وجدان وأذهان الجمهور، وهو ما جعله يحصد جوائز منافسا أبطال الأعمال التى شارك فيها، فالفنان الكبير ذو الباع الطويل فى المسرح والسينما والتليفزيون أثبت أن الممثل المبدع يستطيع أن يخطف الأضواء والأنظار ولو ظهر فى مشهد دون أن يتكلم.