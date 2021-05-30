تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

طالب المنتج والمخرج هشام جمال الجمهور بالدعاء بالشفاء للفنانة دلال عبد ةالعزيز، مشيرا إلى أنها مازالت مريضة جدا، على حد وصفه.

هشام كشف عن حالة دلال، عبر صفحته في موقع "انستجرام"، وكتب: "رجاء الدعاء بالرحمة للأستاذ سمير غانم، والدعاء بالشفاء للأستاذة دلال عبدالعزيز، لانها لسه تعبانة جدا، ومحتاجة دعائكم والله".

وعن ما تردد عن إستئناف الفنانة دنيا سمير غانم تصوير مسلسل "عالم موازي"، كتب هشام "الخبر كله غلط، ولم يتم مناقشة أي شيء يخص المسلسل من يوم إصابة فريق العمل بالكورونا".

مسلسل "عالم موازي"،كان من المقرر عرضه في رمضان الماضي، قبل توقف تصويره بسبب إصابة أغلب فريق العمل بفيروس كورونا، ومنهم البطلة دنيا سمير غانم ، والفنانة دلال عبدالعزيز، ومخرجه ومنتجه هشام جمال، وآخرين.

ويشارك في بطولة المسلسل شيماء سيف، وعمرو وهبة، وإسلام إبراهيم، ومجموعة من ضيوف الشرف.