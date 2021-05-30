"تصرف مفاجئ من عادل إمام وسعيد صالح".. ماذا حدث في حفل زفاف يونس شلبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر، الفنان الراحل يونس شلبي، إذ أنه من مواليد 30 مايو 1941.

"شلبي" ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969، ليبدأ رحلة من الإبداع بداية من دوره في مسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1973، ثم "العيال كبرت" عام 1979، لينطلق في أعمال سينمائية وتليفزيونية متعددة وخالدة.

وعلى الجانب الشخصي؛ قضى يونس شلبي فترة شبابه مع والدته، ولم يتزوج إلا في عمر الـ45 من زوجته سيدة عبدالحميد، وكانت تبلغ حينها من العمر 20 عاما.

وكشفت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس كواليس حفل زفاف يونس شلبي في برنامجها "صاحبة السعادة" (أكتوبر 2015)، وقالت: "قالنا أنا هعمل فرح، وعازم عدد محدود، متجوش، قولناله ليه يا يونس، قال على قد الميزانية".

تضيف: "طبعا سعيد صالح الله يرحمه قالنا يعني إيه منروحش فرح يونس؟! قولنا طيب الراجل عامل فرح للأهل وبس، قال خلاص نروح ومناكلش خالص ومنكلفهوش ولا نكلة بس مينفعش يبقى يونس شلبي بيتجوز وإحنا مش جنبه".

تتابع: "سعيد صالح تقريبا جمع بتاع 400 شخص، كلنا روحنا ممثلين وكوميديانات وفنانات وكله، روحنا لقينا يونس شلبي في الكوشة وابتدينا نهل عليه، هو فرح في الأول لما دخل اتنين تلاتة، وبعدين ابتدى يتخض ويا نهار أسود وبتاع، قال إيه اللي جابوكم يخربيتكم أنا مش قايل محدش يجي!".

واختتمت: "قالنا مفيش أكل.. قولناله مش جايين ناكل ده إيه المصيبة دي.. كان فرح تحفة، فعدنا فرحنا وهيصنا ورقصنا ومأكلناش خالص والله العظيم عشان الأكل كان على قد المعازيم".

ومن بين اللقطات الطريفة التي شهدها حفل الزفاف؛ جلوس الفنان عادل إمام إلى جوار العروس بدلا من يونس شلبي.

ومن بين النجوم الذين حضروا آنذاك حفل زفاف يونس شلبي، محمود ياسين، سعيد صالح، عادل إمام، يوسف شعبان، سمير صبري، لبلبة وغيرهم.

وتوفي يونس شلبي في 12 نوفمبر عام 2007 جراء أزمة صحية حادة.