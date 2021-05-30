بعد إلغاء حفل لها في القاهرة… نوال الزغبي ترد بانفعال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2021 9:54 صباحًا

بعد الغاء حفل “Miss Elite” الذي كان مقرراً أن تحييه يوم أمس، الفنانة نوال الزغبي، في فندق “فيرمونت” في العاصمة المصرية القاهرة، ردت الزغبي اليوم بانفعال، على الأنباء المغلوطة بشأن الحفل، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، حيث كتبت ” لست غاضبة!!!! أصلا الحفل التغى كلووووو”، وذلك بعد ان أشار برنامج “إي تي بالعربي” إلى أنها غضبت بعد إلغاء الحفل، وأنه تم إلغاء فقرتها الغنائية تحديدا.

وتعرض الحفل الذي كان من المقرر أن تشارك فيه الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للإلغاء المفاجئ من قبل شرطة السياحة المصرية، بسبب قرارات مجلس الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.