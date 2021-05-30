وفاة الممثل الأمريكي جافين ماكلاود عمر 90 عاما

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

توفي جافين ماكلاود الممثل الأمريكي الذي اشتهر بدوره كقبطان سفينة سياحية دائم الابتسام في المسلسل الكوميدي "ذي لوف بوت".



وأكد ابن شقيقه مارك سي وفاة عمه عن عمر 90 عاما، من دون أن يوضح سبب الوفاة.

ولم يكن ماكلاود معروفا لدى الجمهور إلا بعد حصوله على دور كاتب إخباري تلفزيوني في مسلسل "ماري تايلر مور شو" عام 1970 الذي حقق نجاحا ساحقا واستمر 7 مواسم، وهو يعتبر من كلاسيكيات المسلسلات الكوميدية الأمريكية التي تعتمد على شخصيات محددة.

لكنه اشتهر خصوصا بعدما أدى دور القبطان ستابنج في مسلسل "ذي لوف بوت" حيث كان يأتي ركاب، غالبا ما أدى أدوارهم نجوم على غرار جين كيلي، للقيام برحلة على متن رحلة بحرية يخوضون خلالها مغامرات رومانسية أو مضحكة.

ورغم انتقاد العرض، أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة واستمر 11 موسما، ما أدى إلى إنتاج العديد من الأفلام المستندة إليه.

وقال الممثل لصحيفة "ذي لوس أنجلس تايمز" في 2013 "النقاد كرهوه.. أطلقوا عليه اسم (مسلسل غبي) لكننا أصبحنا سفراء للنيات الحسنة".