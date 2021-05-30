آخر التطورات الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

مازالت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز ترقد بأحد مستشفيات مصر دون علمها بوفاة زوجها سمير غانم.



وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان المصرية، إن حالة الممثلة المصرية دلال عبدالعزيز لا تزال في حاجة إلى الأكسجين.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، ذكر حسني أن حالة دلال الصحية لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.

وقال الإعلامي المصري، رامي رضوان، إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.

وأضاف رضوان، خلال برنامجه "مساء dmc"، مساء الثلاثاء الماضي، أن "حالة دلال عبدالعزيز لا تزال على وضعها، فهي تعافت فقط من فيروس كورونا، ولكن توابع المرض عديدة، وأشد وأشرس من فترة الإصابة بالفيروس".