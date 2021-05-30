بعد 17 عاماً.. نيللي كريم تعود إلى هاني رمزي بـ”200 جنيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخوض الفنانة نيللي كريم تجربة التعاون السينمائي للمرة الثانية مع الفنان هاني رمزي، وذلك من خلال فيلم جديد بعنوان “200 جنيه”.

وبذلك يستعيد الثنائي تعاونهما بعد مرور سبعة عشر عاماً على فيلمهما الجماهيري “غبي منه فيه” الذي تم طرحه عام 2004، وكان من أكثر الأفلام نجاحاً في هذه الفترة.

فيلم “200 جنيه” ينتمي لنوعية الأعمال السينمائية صاحبة البطولة الجماعية، حيث تعاقد على بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد رزق، آسر ياسين، عمرو عبدالجليل، إسعاد يونس، خالد الصاوي، ليلى علوي، وآخرون.

ويناقش العمل مجموعة من المشكلات الاجتماعية التي يتعرض لها أفراد من طبقات مختلفة، ولكل منهم أزمات تختلف تماماً عن الآخر، ولكن الرابط المشترك بينهم هو عملة ورقية تبلغ قيمتها 200 جنيه.

من ناحية درامية، شاركت كريم في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلها “ضد الكسر”، لكنه لم يحقق النجاح الجماهيري الذي اعتادت عليه الفنانة المصرية في مسلسلاتها الدرامية الأخيرة.

أما هاني رمزي، فعاد إلى خشبة المسرح من جديد من خلال مسرحية “أبو العربي” والتي تعرض حالياً بأحد المسارح الخاصة بالقاهرة، ويشاركه بطولتها مجموعة من الفنانين أبرزهم داليا البحيري، التي تقف على خشبة المسرح لأول مرة، وليلى عز العرب، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، وغيرهم.