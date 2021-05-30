دوقة كمبريدج كيت ميدلتون تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا.. “ممتنّة كثيراً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت كيت ميدلتون، دوقة كمبريدج وزوجة الأمير البريطاني وليم، اليوم، أنّها تلقت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وتوجهت بالشكر لكل العاملين في برنامج التطعيم.

وأضافت كيت (39 عاماً) أنّها تلقت الجرعة في متحف العلوم وهو مقصد سياحي شهير يقع قرب قصر كينزنغتون الذي تقيم فيه بغرب لندن.

وكتبت عبر حساب “تويتر”، الذي تتشارك فيه مع وليم: “تلقيت أمس جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19 في متحف العلوم بلندن” وأرفقت بالتغريدة صورة لها وهي تتلقّى الحقنة.

وقالت: “أنا ممتنّة كثيراً لكل من يلعبون دوراً في توزيع (اللقاحات)… شكراً على كل ما تفعلونه”.

كان وليم (38 عاماً) قد قال، الأسبوع الماضي، إنّه تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح. وتلقت جدته الملكة إليزابيث الجرعة الأولى في كانون الثاني وشجعت الآخرين على التطعيم، قائلة إنّه سريع وبلا ألم.

وتُوفِّر بريطانيا حالياً لقاح كوفيد-19 لكل من يبلغون من العمر 30 عاماً فأكثر، ومنحت الجرعة الأولى لنحو 38.8 مليون شخص.