جاستن بيبر أحدهم.. 10 نجوم ضُبطوا وهم يسرقون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رغم أنهم يسبحون في بحر من الرفاهية، ويعيشون في ما يمكن أن نسميه حياة مثالية. لكن رغم ذلك، ارتكب عدد من المشاهير أفعالاً خاطئة في مسار حياتهم، منها السرقة.

إليكم 10 مشاهير وقعوا في فخ السرقة:

ليندسي لوهان

خضعت نجمة “The Parent Trap” للمحاكمة بتهمة سرقة عقد قيمته 2500 دولار، من متجر مجوهرات في كاليفورنيا، مدعية أن العُقد كان على سبيل الإعارة، لكن المتجر نفى الأمر.

واضطرت الممثلة الأميركية إلى تلقي دروس تكليف من المحكمة في سرقة المتاجر، وخضعت لعقوبة خدمة المجتمع.

أوزي أوزبورن

أمضى مغني فرقة “Black Sabbath” ثلاثة أشهر في السجن، وهو لايزال بعمر 17 عاماً، بعد أن ضُبط وهو يسرق.

يقول أوزبورن عن هذه الفترة: “حاولت أن أكون لصاً، لكن فشلت، سرقت أي شيء يمكن بيعه مثل ملابس أطفال، وغير ذلك”.

وينونا رايدر

في عام 2001، سرقت ممثلة “Stranger Things” أشياء بقيمة 5500 دولار من متجر “ساكس فيفث أفينو” في بيفرلي هيلز، وتمت إدانتها لاحقاً بجناية السرقة، وحُكم عليها بثلاث سنوات مراقبة، و480 ساعة من خدمة المجتمع.

برتني سبيرز

عانت مغنية “Toxic” مشاكل متعددة مع جهات إنفاذ القانون، حيث جرى توقيفها في إحدى المرات، وهي متلبسة داخل متجر ملابس داخلية بسرقة شعر مستعار.

كيتي بيري

اعترفت مغنية “Swish Swish” بعشقها سرقة أدوات من الفنادق، وأوضحت: “عندما كان عمري 17 عاماً، ذهبت إلى فندق في اليابان، وسرقت كل شيء”.

وأضافت في مقابلة سابقة: “كنت أقول للطاقم أحضروا المزيد من الشوكولاتة الفاخرة”، لكن الغريب حقاً هو سرقتها وسائد غرفتها في الفندق.

جاستن بيبر

في عام 2014، تم اتهام مغني “Yummy” بمحاولة سرقة هاتف من امرأة، وبحسب ما ورد طالب بيبر امرأة بتسليم هاتفها، حتى يتمكن من حذف أي صور قد تكون التقطتها. ومع ذلك، ادعت المرأة أنها عندما رفضت، مد يده إلى حقيبتها واستولى عليه.

باريس هيلتون

اتُهمت وريثة إمبراطورية الفنادق العالمية، عام 2011، بعدم إعادة مجوهرات كانت قد استعارتها في 2007 من مجوهرات “دامياني”، ثم اقتُحم منزلها، وقامت عصابة بسرقة المجوهرات القيمة.

توم سيليك

اتُهم نجم “Three Men and a Baby” عام 2015 بسرقة المياه من صنابير عامة لمزرعته في موسم الجفاف، واضطر لدفع 22 ألف دولار تكاليف قضائية.

ميغان فوكس

عندما كانت مراهقة، حاولت نجمة “Transformers” سرقة أحمر شفاه بقيمة 7 دولارات من “وول مارت”، لكن قُبض عليها وحُظرت مدى الحياة من دخول “السوبرماركت”.

بيث ديتو

اعترفت المغنية بيث ديتو بأنها عادة تسرق من المتاجر، بدعوى أنها يزعجها الانتظار في الطابور لدفع ثمن السلع، تقول: “إذا أردت شيئاً يجب أن أحصل عليه”، في عام 2010، قالت أيضاً إنها سرقت فستاناً من متجر “مارشال”.