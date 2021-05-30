شقيق ياسمين عبدالعزيز برفقة أحمد العوضي.. ويعلق: “النية صافية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، جمهوره باستعادة ذكريات مشاركته في مسلسل “لآخر نفس”، مع الفنان أحمد العوضي، وشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والذي عرض عام 2019، ضمن السباق الرمضاني.

وأثار عبدالعزيز الجدل بالتعليق الذي وضعه على منشوره، بعد إعادة نشره على “فيسبوك”، حيث قال: “أيام لآخر نفس.. والنية صافية”، وتفاعل الجمهور معه، حيث قال أحد المتابعين له: “ولابد تكون صافية أكتر يا أستاذ وائل، ويديم الحب والصداقة والمعروف”.

ووجه متابع آخر سؤالاً للفنان وائل عبدالعزيز، عن سبب رفضه زواج العوضي من شقيقته ياسمين عبدالعزيز، رغم الطيبة التي كانت تربطهما منذ بداية الطريق.

مسلسل “لآخر نفس” يدور في إطار درامي مشوق، إذ تتمحور الأحداث حول امرأة قُتل زوجها الضابط حازم في ظروف غامضة، ثم تعرض أولادها لعملية خطف، وتصدم بحقائق في حياة زوجها لم تكن تعلم عنها شيئاً، ما يهدد حياتها وحياة أطفالها.

“لآخر نفس” من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وفتحي عبدالوهاب، ووائل عبدالعزيز، وأحمد صلاح حسني، ومن تأليف عبدالله حسن، وإخراج حسام علي.