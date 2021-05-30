التناول سيكون مختلفاً.. حمادة هلال يكشف حقيقة إنتاج “المداح 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشف الفنّان حمادة هلال عن أنّ هناك مشاهد تم حذفها من مسلسله “المداح” الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.وقال، في ندوة نقاشية تمت إذاعتها على تطبيق “clubhouse” إن هذه المشاهد كانت خاصة بإخراج الجن من جسد الإنسان، مشيراً إلى أنّه لم يتم تأكيد وجود جزء ثانٍ من العمل حتى الآن. وأضاف أنّه متحمس لتجربة أخرى، وإن تم الاتفاق عليه، فسيركز على إظهار صورة “الدجال” ورجل الدين الذي يستغل علمه بصورة خاطئة، بشكل أكبر.ونفى أن يكون دوره تجسيداً لشخصية حقيقية، كما تردد، لكن هناك كثيراً من الشخصيات المشابهة لها في الواقع.

وأردف أنّ شخصية المداح احتاجت منه مجهوداً كبيراً، وهو سعيد جداً بردود الأفعال حوله، مُرجعاً الفضل إلى المخرج أحمد سمير فرج الذي قدم أقصى ما لديه لإخراجه لي صورة جيدة برغم ضيق الوقت.

“المداح” من بطولة نسرين طافش، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، دنيا عبد العزيز، جمال عبد الناصر، محسن منصور، عمرو رمزي وتامر شلتوت، وتأليف ورشة أمين جمال.