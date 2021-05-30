الصين تحذف مشاهد من حلقة “فريندز” الخاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حذفت الرقابة الصينية مشاهدة معينة من الحلقة الجديدة الخاصة من مسلسل “فريندز” الأميركي بعنوان “لم~ الشمل”.

وشملت المشاهد المحذوفة اللقطات التي ظهر فيها ضيوف الحلقة: النجمة الأميركية ليدي غاغا، والمطرب الكندي جاستن بيبر، وفريق “بي تي إس” الغنائي الكوري الجنوبي، بسبب مواقف سابقة اعتبرتها الصين سلبية، إذ اجتمعت ليدي غاغا مع الزعيم الروحي في التبت الدالاي لاما الداعي إلى الانفصال عن الصين في عام 2016، ونشر بيبر صورة له خلال زيارته ضريح ياسوكوني في طوكيو، والذي يرمز الى النزعة الاستعمارية لليابان التي احتلت الصين سابقاً، بينما اثنى قائد “بي تي إس” على التاريخ المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في محاربة كوريا الشمالية المدعومة تاريخياً من الصين.

وجاءت الحلقة الخاصة التي دامت ساعة و43 دقيقة، بعد 17 عاماً من تصوير الحلقة الأخيرة منه، وجمعت أبطال المسلسل الستة جميعاً: ماثيو بيري، وجنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر.

ويعدّ “فريندز” أحد أشهر المسلسلات التي تعتمد كوميديا الموقف، وبدأ عرضه عام 1994 واستمر حتى عام 2004. واستطاع المسلسل المكون من عشرة أجزاء، اجتذاب جيل جديد من المشاهدين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث لا يزال أحد أكثر البرامج مشاهدة في جميع أنحاء العالم، محققاً نجاحاً وشعبية لم يصل إليها أي عمل تلفزيوني سابق أو حتى لاحق.