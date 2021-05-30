نوال الزغبي تحسم الجدل حول إلغاء حفل Miss Elite World: “لست غاضبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: رغم حضور النجمة اللبنانية نوال الزغبي خصيصًا إلى مصر من أجل إحياء حفل Miss Elite World المقام حاليًا بفندق فيرموت القاهرة، إلا أن الحفل تم إلغاؤه بسبب قرارات مجلس الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات.

وانتشرت في الساعات الماضية أقاويل وأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي، تؤكد أن قرار إلغاء الحفل أغضب نوال الزغبي، ممّا دفع نوال لوضع حدٍّ لهذه المهاترات من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”، إذ قالت: “لست غاضبة!!!! اصلا الحفل التغى كلووووو”.

وكانت نوال قد شاركت الجمهور على السوشيل ميديا صورة لها، كشفت من خلالها عن إطلالتها المرتقبة في الحفل، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت مؤخرًا أغنيتين جديدتين باللهجة المصرية، الأغنية الأولى بعنوان “أسعد لحظة” من كلمات ملاك عادل وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامي دهيمه، أما الأغنية الثانية بعنوان “بكلم حالي” من كلمات وألحان صلاح الكردي وتوزيع ريمي مراد.