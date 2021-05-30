شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يطرح ألبومه الجديد "وردة البيت" يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المطرب طارق الشيخ، طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا، ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

وأعرب مؤخرًا طارق الشيخ عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بسعر السوق" الذى قدمها "ديو" مع المطرب أحمد موزة وحققت نجاحًا جيدًا، وتخطت حاجز 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

طارق قال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن ردود أفعال الأغنية فاقت توقعاته من جانب أصدقائه في الوسط الغنائى وخارجه مشيرًا إلى أنه استمتع بالغناء مع أحمد موزه الذى يتميز بصوت قوى.

وأضاف خلال الفترة المقبلة أحضر لعدد من الأغانى التي سوف تكون مفاجأة للجمهور، وأقدمها بشكل جديد عن أعمالى السابقة، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور .

وتقول كلمات الأغنية "هابيع تقسيط وعرضكم بسعر بسيط، عملت على الخاين تخفيض ماهو اللى شارى امثالكم ده يبقى عبيط، بلا عشرة وحب بلا وجع قلب خلصنا واقفل على السيرة يا أخوات بالكدب اركن على جنب خدولكم هدنة من الغيرة، كنتو بتلمعو زغلتو عيني ببص لقيتكم دهب عيرة، مش باقى عليكم وضحيت بيكم وبعلق ارخص تسعيرة .