وفاة الفنان اللبناني حسام الصباح

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

توفي اليوم الفنان اللبناني حسام الصباح وذلك إثر إصاباته بحادث سير تعرض له قبل عشرة أيام وأدخل على إثره إلى المستشفى.



وكان الراحل قد تعرض لحادث سير على طريق المصيلح في جنوب لبنان حيث فقط السيطرة على سيارته ما أدى إلى انقلابها وتم نقله إلى المستشفى ودخل العناية المركزة حتى وافته المنية اليوم.

وسارع عدد كبير من النجوم اللبنانيين على نعيه، وقالت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر "تويتر"، "الله يرحمه وتكون روحه بالسما خبر مؤسف".

كما كتب النجم اللبناني باسم مغنية عبر "تويتر"، "شو هالخبر الحزين يا حسام؟ الله يرحمك يا طيب".

وقال الممثل اللبناني عبدو شاهين، "اليوم الحياة خسرت صديق ونحنا خسرنا أب حسام الصباح لروحك السلام بكير للعرض الأخير.

والفنان حسام الصباح من مواليد عام 1948 وكان عضوا في مجلس نقابة الممثلين.

وشارك بالعديد من الأعمال الدرامية والمسرح والتلفزيون وكان آخرها مشاركته بمسلسل "عشرين عشرين " كما شارك بمسلسل " الهيبة ، العودة " بدور قاتل والد " جبل شيخ الجبل".