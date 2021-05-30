حاتم العراقي يطرح أغنية "بعد حبني"

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

طرح «عندليب الأغنية العراقية» الفنان حاتم العراقي أحدث أغنياته المنفردة المصورة بعنوان «بعد حبني» عبر قناته الرسمية في موقع «اليوتيوب»، متعاوناً بها مع المخرجة اللبنانية رندلى قديح، التي اختارت التصوير في منطقة البقاع في لبنان، وسط جو مليء بالفرح والحب حسب ما حملته كلمات الأغنية وتوزيعها الموسيقي ذو الإيقاع الموسيقي العراقي.



وأعرب العراقي عن سعادته بالتعاون مع المخرجة رندلى قديح في هذا العمل الأول الذي يرى النور، موضحاً أنه صوّر معها خلال تواجده في لبنان عملين آخرين، إحداهما أغنية جديدة لم تطرح بعد، وأخرى عبارة عن مجموعة أغاني تم تصويرها بنظام الحفلة على المسرح، وقال: «أغنية «بعد حبني» تحمل الفرح والمحبة في كل أطرافها ابتداء من الكلمات واللحن والإيقاعات وطريقة التصوير أيضاً البعيدة عن الدراما»، وأكد أنه متفائل جداً بالعمل وهو الوقت المناسب لطرحه أمام الجمهور.