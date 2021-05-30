مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يطلق الطبعة الثانية من «المتوصف»

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أطلق مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أول من أمس، إصداره الثاني في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2021. ويعد هذا الإصدار، الطبعة الثانية الموسعة للأمثال الشعبية الإماراتية من كتاب «المتوصف»، لعبد الله حمدان بن دلموك.



وأقيمت مراسم توقيع الكتاب في جناح المركز بالمعرض، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وفاطمة سيف بن حريز مدير إدارة البحوث والدراسات، وعدد كبير من المسؤولين بالمركز.

وعن الطبعة الثانية للكتاب، أشار بن دلموك إلى أن الطبعة الثانية للمتوصف، أضيف إلى حصيلتها 91 مثلاً شعبياً خاصاً بدولة الإمارات العربية المتحدة، ليصبح المجموع 534 مثلاً شعبياً وحكمة، وتابع: لعل أفضل ما جاء في هذا العمل، هو حذف أحد الأمثلة الشعبية التي ارتأينا بعد التقصي والتحري والبحث، أنه لم ينبع من مجتمعنا أو ذاكرتنا الشعبية، لذا، فإن الحذف هنا، ربما يشكل أهمية أكبر من زيادة عدد الأمثال.

وأكد بن دلموك: كما عهدتم هذا الكتاب، في طبعته الثانية، لا يزال يتمتع بتفسيره المبسط، وأبجديته المعتادة، لا سيما أن كل الأمثال تم جمعها من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمثل حِكم أهلها، ولغتهم ولكنتهم، على اختلاف خارطة الدولة الجغرافية.

عملت على جمع وتحري وبحث وإعداد هذه الأمثال والحكم الإماراتية منذ عام 1997، وبفضل الله، أطلقنا الطبعة الأولى من المتوصف، منذ سنوات عديدة، واليوم، ندشن هذه الطبعة الموسعة، متمنين من المولى عز وجل، أن يستفيد الجميع منها، وأن نكون قدمنا مادة تراثية دسمة للقارئ.