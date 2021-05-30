دور السينما الأمريكية تلغي شرط استخدام الكمامات للملقحين

محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

أظهرت أحدث إرشادات صحية بالولايات المتحدة عدم اشتراط وضع كمامة لدى ارتياد دور السينما الرئيسية في الولايات المتحدة بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا تطعيماتهم بالكامل ضد فيروس كورونا.



وقالت سلاسل دور السينما الرئيسية الثلاث وهي إيه.إم.سي انترتينمت وسينمامارك وريجال على مواقعها الإلكترونية إنه سيُطلب من رواد السينما الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل الاستمرار في وضع الكمامات كما أن إجراءات التباعد الاجتماعي الأخرى وبروتوكولات التنظيف ستظل سارية.

وقالت إيه.إم.سي على موقعها الإلكتروني: "طبقاً لإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن الكمامات لم تعد مطلوبة للرواد الذين تم تطعيمهم بالكامل. وتابعت: "إذا لم يتم تطعيمك بالكامل، فنحن نطلب منك الاستمرار في استخدام الكمامة أثناء وجودك في المسرح ما لم تكن تتناول طعاماً أو شراباً".

وتأتي التغييرات في دور السينما بعد أسبوعين من إعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل لا يحتاجون إلى استخدام الكمامات في أي مكان.

وبدأ ارتياد دور السينما يتزايد في الولايات المتحدة بعد الإغلاق المطول المرتبط بجائحة كورونا، ونقص إصدارات الأفلام الجديدة.