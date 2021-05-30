شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة يسرى فى مراحل عمرية مختلفة بذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد ذكرى رحيل سمراء النيل الفنانة الجميلة مديحة يسرى، حيث إنها رحلت عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 30 مايو 2018، وسحرت العالم بجمالها وفنها وصنفت كواحدة من أجمل نساء العالم، لذلك شاهد صور مديحة يسرى في مراحل عمرية مختلفة.

اسمها الحقيقى هنومة حبيب خليل تلقت تعليمها فى مدرسة الفنون، اكتشفها المخرج المصرى الرائد محمد كريم وقدمها للمرة الأولى فى دور صغير عام 1942 فى فيلم ممنوع الحب أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب وشاركت معه أيضًا بدور صغير فى فيلم (رصاصة فى القلب)، ما أهلها لدور البطولة للمرة الأولى في عام 1942 في فيلم (أحلام الشباب).

كانت بدايتها الحقيقية حين اكتشفها (يوسف وهبي) وهى تؤدى مشهدًا فى أحد البلاتوهات وعرض عليها العمل معه في ثلاث أفلام بشكل حصري، وهي :(ابن الحداد، فنان عظيم، أولادي).

وقدم لها دور البطولة في فيلم (الفنان العظيم) حيث قامت بدور مديحة. في نفس العام قامت الفنانة ببطولة فيلم شهر العسل مع الفنان فريد الأطرش خلال مشوار فني طويل امتد حتى عام 2012 قدمت عددًا كبيرًا من الأدوار المتنوعة بين الكوميديا والتراجيديا وتنوعت أدوارها بين أدوار البطولة والابنة والحبيبة ثم الأم في مراحل متقدمة.

وقدمت في مشوارها رصيد فنى كبير يزيد عن 90 فيلما وكان آخر ظهور سينمائى لها فى فيلم الإرهابى مع الزعيم عادل إمام في عام1994ومن أهم أعمالها :"أحلام الحب، غرام بدوية، الجنس اللطيف ، فاطمة وماريكا وراشيل، آه من الرجالة، بنات حواء أعلنت اعتزالها التمثيل بشكل نهائي في عام 2012.



مديحة



مديحة



مديحة فى شبابها



مديحة فى شبابها



مديحة فى شبابها



مديحة فى شبابها



مديحة و فوزى



مديحة و محمد فوزى



مديحة يسرى و محمد فوزى