شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر منة شلبى فى الجزء الثانى من مسلسل "لية لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر النجمة منة شلبى فى دور طبيبة عيون خلال أحداث الجزء الثانى من مسلسل "لية لأ" الذى يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، حيث يواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر عرضه يوم 10 يونيو، ويشارك فى بطولة العمل كل من الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبدالرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل "لية لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليلة لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجه الجديدة من الشباب.

يذكر أن الجزء شارك فى بطولته كل من أمينة خليل، شيرين رضا، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هاني عادل، عمر السعيد، محسن محيي الدين، ناردين فرج، وصدقي ضخر، وعمر الشناوي، وتناول العمل قضية استقلال الفتاة في حياتها بعيدا عن بيت أسرتها واعتمادها على نفسها.