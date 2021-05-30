جنات تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة المغربية جنات مهيد، لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت جنات في الصور بشكل أنيق وجذاب، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وأعلنت الفنانة المغربية جنات، قبل أيام، عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح كورونا، ونشرت صورة لها وهي تتلقى اللقاح عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت الجرعة الثانية.. التطعيم ضد كوفيد 19".

يذكر أن آخر أعمال جنات، ألبوم "أنا في انتظارك" والذي طرحته في أغسطس الماضي، من إنتاج روتانا، وضم 11 أغنية.

وفي نفس الشهر، استقبلت جنات مولودتها الثانية "جوليا"، ونشرت صورة من غرفة العمليات، معلقة "ربنا رزقنا ببنتنا التانية جوليا ربنا يبارك فيها ويحفظها اللهم لك الحمد والشكر".